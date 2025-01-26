Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Selim Kaynarca, Nurhan Kutlugün

TOL: Osman, Mehmet Uçar, Can, Sertaç, İlyas (72.Dk Mahmut Erkan), Cahit, Burak Koçar (84.Dk Berdan), Cahit (84.Dk Mustafa Ercan), Kağan, Cevdet, Barış (72.Dk Mahmut Fansa), Asrın (76.Dk Ulaş)

Çanakkale: Umut, Çağdaş, Arda Erek, Ekrem (75.Dk İlhan), Mustafa Gök, Deniz (87.Dk Hasan Doğa), Eren (87.Dk Özel), Gökdeniz, Emrah, Burak Kaçar, Mehmet Özsoy (46.Dk Osman)

Goller: 5.Dk Barış, 36.Dk Asrın, 70.Dk Burak, 90.Dk Kağan (TOL)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nda 2. Devrenin ilk hafta maçında Türk Ocağı Limasol, Çanakkale TSK’yı konuk etti.

Mete Adanır Stadında oynanan Türk Ocağı Limasol – Çanakkale TSK maçını İsmail Ercan yönetti. Maçın başından itibaren üstün oynayan Türk Ocağı, Barış ve Asrın’ın golleriyle ilk devreyi 2 – 0 önde tamamladı.

İkinci devreye tempoyu düşürerek başlamasına rağmen 70’de yıldızı Burak ile skoru 3 – 0 yaptı. Uzatma anlarında savunmanın eline çarpan topta İsmail Ercan penaltı noktasını gösterdi. Kağan’ın vuruşunu kaleci Umut çeldi. Dönen topa savunma müdahale edemeyince Kağan topu ağlara gönderdi. 4 – 0