Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Arif Malek, Cenk Aras Özfutu

Mormenekşe: Haluk, Ertan, Isaac, Fetin, İsmet, Arda(Erdoğ), Mehmetali(Aziz), Sami, Bülent(Ahmetcan), Ramazan, Erhan.

Serveroğlu Geçitkale:Mustafa, Burçin, Baran Bilgi, Yarkın, Andreas, Ahmet Avcı (Ahmet Öztürk), Cenkay, Mehmet, Rifat(Batu), Baran Türkan, Turgut(İrfan)

Gol: Dk. 57 Erhan Çınar(Mormenekşe)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 16. Hafta mücadelesinde lider Mormenekşe konuk ettiği Geçitkale’yi tek golle yenmeyi başararak takipçileriyle puan farkını açtı.

Kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oynanan maçın başından sonuna kadar oldukça mücadeleci bir futbol sergileyen takımlar buldukları fırsatları değerlendiremeyince maçta sadece bir gol oldu.

Dk.10 Geçitkale atağında sağ kanattan yapılan ortada müsait pozisyonda Cenkay topu üstten auta attı.

Dk.12 Mormenekşe’nin kullandığı kornerde Ramazan’ın kafa vuruşunu defans çizgiden çıkardı.

Dk.28 Mormenekşe’nin sağ kanattan gelişen atağında İsmet’in ortasında müsait pozisyonda Bülent’in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Dk. 45 Geçitkale atağında Baran topla birlikte sağ kanattan ceza sahasına girerken geriye kestiği topla buluşan Rifat’ın şutunda top yandan auta gitti.

Dk. 57 Mormenekşe’nin sağ kanattan gelişen atağında Sami’nin ortasında Erhan’ın vuruşunu kaleci çizgiden çıkardı .Dönen topu takip eden Erhan ayağının ucuyla dokunarak ağlara gönderdi. 1 – 0

Dk.76 Geçitkale atağında Mehmet Çavuşun pasıyla Mormenekşe ceza yayı üzerinde topla buluşan İrfan’ın şutu az farkla auta gitti.

Dk.86 Geçitkale defansının kaleciye geri pasında araya giren Ramazan kaleciden kurtardığı topu çaprazdan boş kaleye gönderdi .Ancak Yarkın çizgi üzerinde topu çıkardı.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma Mormenekşe 1 – S. Geçitkale 0 şeklinde tamamlandı.