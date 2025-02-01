Stat: Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Abdulkadir Karadağ, Ahmet Genç

Yeniboğaziçi: Emre, Ali, Ahmet(İbrahim), Süleyman(İsmail), Hasan, Enes, Ömer, Mustafa(Eli Amir), Serhat, Kenan, Ramadan.

TOL: Osman, Mehmet Uçar, Can, Sertaç, Cahit, İlyas, Kağan(Hasan), Cevdet, Barış (Mahmut Fansa), Burak Koçar (Mahmut), Asrın (Ulaş)

Gol: Dk. 49 Burak (TOL)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 17. Haftasında süper lig hedefindeki iki takım olan Yeniboğaziçi ile Türk Ocağı Yeniboğaziçi’nde karşı karşıya geldi.

Vasat bir futbolun oynandığı karşılaşmada Türk Ocağı tecrübeli golcüsü Burak Koçar’ın ayağından bulduğu golle sahadan 1 – 0 galip ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Dk.31 Yeniboğaziçi atağında Türk Ocağı ceza sahası içine yapılan ortada defansın uzaklaştıramadığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Ramadan önünü boşaltarak şutunu attı ancak top yandan auta gitti.

Dk.49 Türk Ocağı atağında sol kanattan ceza sahasına kaldırılan top defanstan sekti. Arka direkte boşta kalan Burak tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk 60 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında orta alanda topla buluşan Serhat’ın uzun pasıyla Ocak ceza sahası önünde topla buluşan Ramadan çapraz pozisyonda şutunda top üst direği yalayarak auta gitti.

Dk.85 Yeniboğaziçi atağında sağ kanatta topla buluşan Enes’in yaptığı ortaya Ömer’in volesinde top defanstan döndü

Dk. 90+6 Yeniboğaziçi atağında sol kanattan topla son çizgiye inen Serhat’ın ortasında arka direkte Ali kafayla topu kaleye gönderdi ancak kaleci Osman direk dibinden topu kontrol etti ve maçta sona erdi.

Bu sonucun ardından Türk Ocağı puanını 30 yaparak 3. Sıraya yükselirken, Yeniboğaziçi 27 puanla 6. Sıraya geriledi.