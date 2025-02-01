Stad: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Emir Turalı, Mert Aksu, Yusuf Atlar
Küçük Kaymaklı: Salih, Mehmet Öztürk, Mehmet Kaygısız, Alpay, Toykan, İlyas, Ferhat, Tuğrul, Hasan, Ümitcan, Mert
Maraş: Ramazan, Osman, Oğuz, Yunus, Ahmet, Çağın, Muzaffer, Mustafa, Ali, Çağrı, Ayvaz
Goller: 52’, 57’, 65’, 72’, 80’İlyas Yılmaz, 5’Ümitcan Babahan (KK), 39’Çağın Alibey (Maraş)
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 17.haftanın zorlu mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Maraş karşı karşıya geldi. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Küçük Kaymaklı 6-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Küçük Kaymaklı’da İlyas, atığı 5 golle yıldızlaşarak takımının 3 puanı almasında başrol oynadı. Maçın 5.dakikasında ev sahibi ekip Ümitcan’la öne geçerken, 39’da konuk Maraş, Çağın ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 bitti.
İkinci yarıya yeşil siyahlılar istekli başlayarak ard arda goller buldu. İlyas, 52’de penaltı, 57, 65, 72 ve 80.dakikalarda goller atarak galibiyeti getirdi.
Maraş, Yunus’la bir de penaltı atışından yararlanamazken, kaleci Salih penaltıyı kurtararak taraftarından alkış aldı.