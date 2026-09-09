Süper Lig’in yeni ekibi Baf Ülkü Yurdu, üçüncü yabancı futbolcu tercihini eski golcüsü Kossi Adetu’dan yana kullandı.

Kırmızı-yeşilliler, 2019 yılında da Baf Ülkü Yurdu formasını giyen Togolu golcü Kossi ile yeniden anlaşmaya vardı.

Tecrübeli futbolcu, bugün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzayı atarak yeniden Baf Ülkü Yurdu’na döndü.

Ülkemizde son olarak Mağusa Türk Gücü forması giyen Kossi, ardından kariyerini Güney Afrika 1. Ligi’nde sürdürmüştü.