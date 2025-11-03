İsias Otel’de kızı Selin’i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Biz aileler olarak, kamu görevlilerinin ‘Ben sadece önüme gelen belgeleri onayladım, ben sadece imza attım’ gibi savunmalarını asla kabul etmiyoruz.” dedi.

“Eğer bir imza, 72 canın ölümüne neden olan o katil binanın önünü açtıysa, o imzanın sahibinin de o ölüm zincirinin bir halkasıdır” diyen Karakaya, hiç kimsenin “ben bilmiyordum”, “ben sadece görevimi yaptım” diyerek sorumluluktan kaçamayacağını söyledi.

Ruşen Yücesoylu Karakaya, “Eğer o imzalar atılmasaydı, o belgeler ‘göz yumularak’ var olmasaydı, bugün çocuklarımız, öğretmenlerimiz, dostlarımız hayatta olacaktı.” dedi.

Sözlerine; “İsias katil bir bina ve sorumsuzluk zinciridir” diye devam eden Karakaya, “O zincirin her halkasından, her sorumludan hesap sorulana dek adalet mücadelemiz sürecektir.” şeklinde konuştu.

Her nefeslerinde, her adımlarını “Adalet yerini bulsun” diyerek attıklarını, çıktıkları bu yolda 1000 günü geride bıraktıklarını söyleyen Karakaya, şöyle konuştu:

“Ancak hâlâ vicdanları sızlatan kararlar, eksik kalan raporlar ve görmezden gelinen sorumlularla karşı karşıyayız. Kamu görevlileriyle ilgili yayımlanan son bilirkişi raporunda üç belediye görevlisinin sorumlu, üçünün ise sorumsuz tutulduğunu öğrendik. Biz aileler olarak bu raporun eksik kalan noktalarının tamamlanması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki İsias bir katil binaydı, denetimsizliğin, rant hırsının ve insan hayatını hiçe saymanın sembolüydü. Bu cinayet zincirinde görev alan, göz yuman, imza atan, denetlemesi gerekirken görmezden gelen hiç kimse sorumsuz değildir.”

Her geçen gün öfke ve mücadele azimlerinin büyüdüğünü ifade eden Karakaya, “Biz, çocuklarımızın hayatlarını ellerinden alan bu düzenin karşısında susmayacağız. Bilimin, hukukun ve vicdanın ışığında, tüm kamu görevlilerinin en ağır cezayı alması için mücadelemize devam edeceğiz. 6 Kasım’da devam edecek olan duruşmada bir kez daha sesimizi yükselteceğiz.” dedi.

Suçluların olası kastla cezalandırılması gerektiğini bir kaz daha yineleyen Ruşen Yücesoylu Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz aileler, Şampiyon Meleklerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve rehberlerimize bir söz verdik. Adalet yerini bulana kadar, suçlular olası kastla yargılanıp hak ettikleri cezayı alana kadar bu mücadeleden dönmeyeceğiz. Biz buradayız. Adalet istiyoruz. Gerçek bir adalet, eksiksiz bir yargılama, tam bir yüzleşme istiyoruz. Çünkü biz çocuklarımızın anısına, onlara verdiğimiz söze sadığız. Ve unutulmasın; Meleklere sözümüz var.”

Bu binanın var olmasına imza atan herkesin ceza almasını istediklerini vurgulayan Karakaya, bu olayların bir daha yaşanmaması için bunun yapılması gerektiğini söyledi.

Yargılanan kamu görevlilerinin bazılarının hala Adıyaman Belediye’sinde görev yaptıklarına işaret eden Karakaya, şöyle konuştu:

“‘Benim önüme geldi geçirdim’ diyen insanların orada ne işi var. Senin imzanla verilen yapı veya tadilat ruhsatı var. ‘Sorumluluğum yoktur, ben sadece imza attım, geçirdim’ ne demektir. O zaman senin belediyede ne işin var. Bilirkişi raporunda da bu noktada çelişki var. İmzayı atan bu kişi mühendis olmadığı için sorumlu değil mi? Bu cezasız mı kalacak? İlk rapor geldi. Sorumlu olmayanlar iki tekniker ve 93’deki yapı ruhsatındaki mimar Yusuf Gül. Bu ruhsatlara imza atanların görev tanımı ne. Benim çocuğum bu binada öldü. Halil Bağcı uyduruk bir rapor verdi, yapı ruhsatı alıp binayı yenilediler. Adıyaman’da bunlar oluyor. Bu binaları kim denetliyor. Bu düzeni değiştirmesi gereken devletin adalet sistemi.”

6 Kasım’da yapılacak duruşmada ailelerin gene tutukluluk isteyeceklerini vurgulayan Karakaya, “Bu insanların sorumlu tutulmamalarını kabul etmiyorum, etmiyoruz.” dedi.