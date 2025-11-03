Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisi hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu açıklandı.

Rapora göre; Dönemin Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Adıyaman Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Şefi İnşaat Mühendisi Bilal Balcı binanın yıkılmasından sorumlu tutuldu. Öte yandan, Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi Görevlileri Ruhsat Teknisyeni ve Daimi İşçi Abdurrahman Karaarslan ile teknik eleman Fazlı Karakuş’un binanın yıkılmasında sorumluluğu olmadığı kanaatine varıldı.

Şampiyon Meleklerin aileleri, kamu görevlilerinin tamamının binanın yıkılmasından sorumlu tutulmamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, sanıkların “Ben sadece önüme gelen belgeleri onayladım, ben sadece imza attım” savunmalarının asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılanmasına adli tatilin ardından devam ediliyor.

Kamu görevlilerinin üçüncü duruşması 6 Kasım Perşembe günü Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.30’da yapılacak. Duruşmada, biri dönemin Belediye Başkan Yardımcısı olmak üzere altı sanık yargılanıyor.

Aileler, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, Barolar Birliği ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyet üçüncü duruşma için yeniden Adıyaman’da olacak.

KAMU GÖREVLİLERİ DAVA SÜRECİ…

Kamu görevlileri dava sürecinde, adli tatil öncesi Temmuz ayında yapılan son duruşmada, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden bilirkişi raporu gelmemesi üzerine dava 6 Kasım’a ertelenmişti. 6 Kasım’daki duruşmada, geçtiğimiz günlerde açıklanan bilirkişi raporunun ele alınması bekleniyor.

Altı kamu görevlisi için şubat ayında Adıyaman Başsavcılığı tarafından dosyalanan davada, iddianame "bilinçli taksir" suçlamasıyla yapılmış, davanın ilk duruşması ise 24 Nisan’da görülmüştü.

Davada, İsias Otel’e yapı ruhsatı verildiğinde Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli ve Yapı Ruhsatında Proje Kontrollerinden sorumlu Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı, Plan Proje/İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve daimi işçi Abdurrahman Karaaslan, 1993 ruhsatında İmar Müdürü Yusuf Gül ve daimi işçi, Ruhsat Büro Teknisyeni Fazlı Karakuş yargılanıyor.

İlk duruşmada, dava 16 Temmuz’a ertelenirken, sanıkların tutuklanması talepleri reddedilmiş, sanıkların duruşmalarda hazır bulunmalarına ve adli kontrol şartlarının devamına karar verilmişti.

Dönemin belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması ve mahkemede tanık olarak dinlenmesi de reddedilirken, davanın Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen davayla birleştirilmesinin istinaf sürecinin devam etmesi gerekçesiyle kabul edilmemişti.

Mahkeme ayrıca, kamu görevlilerinin kusurlarının tespiti için Dokuz Eylül Üniversitesi’nden bilirkişi raporunun beklenmesine karar vermişti.

16 Temmuz’da gerçekleşen son duruşmada ise mahkeme; “Bilirkişi raporunun beklenmesine ve raporun akıbetinin sorulmasına, sanıkların vareste tutulma (daha sonraki duruşmalara katılmama) talebinin reddine, sanıkların adli kontrol şartlarının devamına, sanıkların tutuklanması ve ev hapsinde kalmasının reddine, Ahmet Bozkurt’un tanık olarak dinlenmesinin reddine ve sanıkların bir sonraki celsede mahkemede bulunmasına” hükmetmişti.

İSİAS OTEL DAVASI…

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman’daki Grand İsias Otel yıkılarak, 72 cana mezar olmuştu. İsias Hotel’de konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileler “Şampiyon Melekler” ve tur rehberleri enkaz altında kalmıştı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının 25 Aralık 2024’te gerçekleştirilen son duruşmasında ise kısa karar açıklanmıştı. Altı sanık bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan mahkeme tarafından suçlu bulunup mahkum edilmiş, beş sanığın ise beraatına karar verilmişti.

Ahmet Bozkurt 17 yıl 17 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt 15 yıl 28 ay 28 gün, Erdem Yıldız 17 yıl 17 ay 7 gün, Halil Bağcı 7 yıl 16 ay, Hasan Aslan 15 yıl 16 ay 20 gün, Mehmet Göncüoğlu 7 yıl 16 ay süreyle hapis cezası almıştı.

Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verilmişti.