Gazimağusa’nın köklü eğitim kurumlarından Namık Kemal Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Sporları bölümü tarafından organize edilen Voleybol Gençler Müsabakaları’nda önemli başarılar elde ediyor.

Beden Eğitimi Öğretmeni Yeliz Bilen ve Hasan Küdenler'in çalıştırdığı Namık Kemal Lisesi(NKL) Voleybol Kız Takımı üst üste iki maçı kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

27 Kasım Çarşamba günü Lapta Yavuzlar Lisesi ile oynanan maçı 3-0 kazanan NKL Voleybol Kız takımı, perşembe günü de Güzelyurt TMK ile oynanan maçın 3-0 galibi oldu.

NKL VOLEYBOL ERKEK TAKIMI İLK MAÇINI KAZANDI

Öte yandan NKL Voleybol genç erkek eleme grubu maçlarında, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ilk rakibimiz oldu. Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Küdenler ve Yeliz Bilen'in çalıştırdığı voleybol erkek takımı, Perşembe günü oynanan maçı 3-0 galip tamamladı.