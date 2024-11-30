KKTF 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük kursu eğitimciler tarafından verilen Teknik-Taktik dersleri ve Kort’ ta uygulanan dersler ile kurs sonunda gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan Antrenörlük adaylarına belgeleri KKTF tarafından verilecek.
KKTF 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu 2024 başarı belgesi almaya hak kazanan adaylar;
Görkem Yılmaz
Halil Altınbaş
Ulu Eser Hastürk
Ogeday Egin
Buse Atasever
Ayşen Şah
Melike Açık Özkul
Dilek Dülger
Elaheh Ashrafian Banab
Cem Hacıveli
Tuncer İsmail
Emine Muhtaroğlu