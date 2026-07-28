Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin yanı sıra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Guterres'le Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la yapacağı görüşmelerde nasıl hareket edeceğine dair haberler de dünkü Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros'un “Hristodulidis’in Eksenleri- Başkan BM Genel Sekreteri ve Kıbrıs Türk Lideriyle Görüşmelerinde Nasıl Hareket Edecek- Revize Edilmiş Bir Çerçeve Sunulması Guterres’in Gündeminde- Ankara Kontrolün Sağlanması İçin Bozay’ı İşgal Bölgelerine Gönderdi” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde Hristodulidis’in Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin yeniden başlaması konusunda 3 eksende hareket ettiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in stratejisinin Guterres’in gelişiyle sonuç verdiğini belirtirken, Rum liderin BM Genel Sekreteri Guterres ve Cumhurbaşkanı Erhürman’la görüşmelerinde hareket edeceği çerçeveye değinildi.

Gazete bunların “müzakerelerin 2017 yılında kaldığı yerden yeniden başlaması, görüş birliklerinin teyit edilmesi, ayrıca 3 singles (tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet, tek vatandaşlık) ve AB’nin 4 özgürlüğü (insanların, malların, hizmetlerin ve sermayenin dolaşımı) temel parametreleriyle işler bir devlet” şeklinde olduğunu aktardı.

Guterres’in ziyaretinin Kıbrıs sorununun bundan sonraki gidişatı açısından belirleyici ve kritik olarak addedildiğini yazan gazete, Guterres’in Kıbrıs sorununa aktif şekilde müdahil olması için sistematik olarak çalışan Hristodulidis’in gerek yarın ve çarşamba günü yapılacak görüşmeler, gerekse AB-Türkiye ilişkileriyle alakalı hamleler hazırladığına işaret etti.

Hristodulidis’in başkanlığa seçilmesinden bu yana stratejisini Avrupa Birliği (AB) ile Birleşmiş Milletler'e (BM) dayandırdığını yazan gazete, haberin devamında Hristodulidis ile Rum kesiminin 3 temel eksende hareket ettiğini yineledi.

Gazete “Guterres Plus-Revize Edilmiş Çerçeve” ara başlıklı haberinde ise “tüm ilgili bilgilere dayanarak” BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs’ta yapacağı görüşmelerin gündeminde 2017 yılında ortaya koyduğu ve bir anlaşmaya varılmasına yol açmayan çerçevenin bulunduğunu" belirtti.

Gazete Guterres’in Lefkoşa’da yapacağı temaslarda ve iki liderle gerçekleştireceği görüşmelerde, söz konusu çerçevenin revize edilmiş bir versiyonuna yani “Guterres Plus” çerçevesine ulaşmaya çalışacağını da ekledi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi. “Guterres Kıbrıs’ta Çıkış Yolu Arayacak- BM Genel Sekreteri'nin Görev Süresi Tamamlanmadan Önceki Son Müdahalesi” başlıklı haberinde Guterres’in Kıbrıs’a yapacağı ziyarete yer verdi.

Guterres’in ziyaretine atıf yaparak odakta siyasi irade, yeni sürecin yöntemi (metodolojisi) ve müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin koşulların bulunduğunu yazan gazete, Rum Radyo-Televizyon Kurumu'nun (RİK) “elde ettiği bilgilere” dayanarak Guterres’in 2017 yılında Crans Montana’da ortaya koyduğu Guterres çerçevesinin güncellenmesini talep etmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete Guterres’in ziyaretinin çarşamba günü “Lefkoşa Havaalanı'nda” liderlerle yapacağı ortak görüşme ve basın toplantısıyla tamamlanacağını da ekledi.

Politis gazetesi ise “Guterres’in Gelişinin Öncesindeki Perde Gerisi” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’le yaptığı dünkü görüşmeyle birlikte Lefkoşa’da yoğun temasların olacağı oldukça kritik bir haftanın da başladığını yazdı.

Guterres’in Kıbrıs’a gelecek olmasının beklenti oluşturduğunu, bununla birlikte BM’nin çıtayı alçakta tuttuğunu kaydeden gazete, ancak Guterres’in kişisel müdahalesinin beş tarafın gayri resmi toplantısına neden olmasının ihtimal dışında tutulmadığını kaydetti.