Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’ta gerçekleştireceği temaslar ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in dün liderlerle yaptığı görüşmeler, bugünkü Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Düşük Beklentilere Sahip Ziyaret-Ankara’ya Yönelik Son Hamleler” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yayımladığı haberinde, Guterres’in Kıbrıs ziyaretiyle ilgili beklentilerin "çıtasının oldukça düşük" olduğunu öne sürdü.

Ankara’nın tutumunun "çok fazla umuda" yer bırakmadığını, BM Genel Sekreteri Guterres’in ise, misyonuna yardımcı olacağını umarak Türk tarafına yönelik "son bir hamle" yaptığını kaydeden gazete, liderlerle yapılacak görüşmelerden Guterres’in amaçlarının ne olduğunun da netleşeceğini belirtti.

Gazete, Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in, Türkiye’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yaptığı görüşmeden herhangi bir "yeni haber" getirmediğini de öne sürdü.

Konuyla ilgili haberler diğer gazetelerde ise şu başlıklarla yer aldı:

Politis: “İki Liderin Sorumluluk Vakti- Guterres Burada Ama Bu Tek Başına Yeterli Değil- Guterres’ten Son Bir Zar Atışı- Guterres Bir Köprü İnşa Edebilir mi? - Kıbrıs Sorunu İki Jeostratejik Yaklaşım Arasında”

Haravgi: “İki Başlangıç Noktası Arasında Kritik Test- Guterres’in Ziyareti Üzerinde Mutabık Kalınan Temelde Müzakerelerin Yeniden Başlamasına İlişkin Perspektifleri Test Ediyor- Holguin Guterres’in Temasları İçin Yolu Açtı- Farklı Mesajlar ve Beklentilerle Son Düzlükte- İki Lider Guterres’le Temaslarına Farklı Başlangıç Noktalarından Geliyor- Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kritik Test- Partiler Guterres’i Temkinli İyimserlikle Karşılıyor”

Alithia: “Guterres İki Lideri İtmeye Geldi- Holguin Dün Guterres’in Kıbrıs’taki Gerçek Misyonunu İtiraf Etti- Holguin Dün Liderlerle Ayrı Ayrı Gerçekleştirdiği İki Görüşmenin Ardından Guterres’in Liderleri Cesaretlendirmek ve Müzakerelere Yönlendirmek İçin Geldiğini Yineledi.”