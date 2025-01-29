Neymar, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra, çocukluk kulübü Santos FC'ye çok beklenen dönüşünü gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

32 yaşındaki Brezilyalı yıldız, kariyerini yeniden canlandırmak ve 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almak amacıyla Santos ile altı aylık bir sözleşme üzerinde anlaştı.

KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU



Mali açıdan bakıldığında, Neymar'ın Santos ile yaptığı yeni anlaşma, aylık yaklaşık 1 milyon Brezilya reali tutarında yani 163 bin euroluk bir taban maaşı içeriyor.

Buna ek olarak, futbolcunun görüntü haklarının yüzde 90'ına kadar olan kısmı da gelirine dahil edilecek.



Bu anlaşmanın yapısı, Neymar'ın 2010-2013 yılları arasındaki ilk Santos döneminde kullanılan finansal modele benziyor.

O dönemde Neymar, 300 bin Brezilya reali taban maaş alırken, görüntü haklarından gelen ek gelirlerle birlikte aylık yaklaşık 3.3 milyon Brezilya reali kazanıyordu.



Kulüp, dijital dünyadaki gelişmeler sayesinde Neymar'ın gelirlerinin artık aylık 6 milyon Brezilya reali seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor.



UOL Esporte'nin haberine göre, Neymar’ın taban maaşı, toplam yıllık kazancının yaklaşık yüzde 18’ini oluşturacak.



AL-HILAL MACERASI HAYAL KIRIKLIĞIYLA SONUÇLANDI

Neymar'ın Al-Hilal'deki dönemi sakatlıklarla gölgelendi. 17 aylık süreçte sadece yedi maça çıkıp bir gol atabildi.



Önce ciddi bir diz sakatlığı, ardından ise hamstring sorunu yaşadı ve bu durum, Suudi ekibindeki süresini büyük ölçüde etkiledi.





Paris Saint-Germain’den yılda 155 milyon euroluk dev bir sözleşmeyle transfer olmasına rağmen, Neymar Suudi Pro Ligi'nde beklentileri karşılamakta zorlandı.



Sonuç olarak, Neymar ve Al-Hilal yollarını ayırma kararı aldı ve bu durum, Neymar’ın çocukluk kulübü Santos’a geri dönüşünü mümkün kıldı.



SANTOS BAŞKANI: "EVE DÖNME ZAMANI NEY

Santos Başkanı Marcelo Teixeira, Neymar'a duygusal bir çağrıda bulundu:



"Geri dönme zamanı, Neymar. Kendi insanlarına dönme zamanı. Evimize, kalbimizdeki kulübe. Hoş geldin, bizim çocuk Ney! Vila'nın çocuğu (Santos’un stadyumu Vila Belmiro). Siyah-beyaz formayla tekrar mutlu olmanın zamanı!"

SANTOS'UN KÖKLÜ TARİHİ VE YENİDEN DOĞUŞU

Santos, Brezilya futbolunun en köklü kulüplerinden biri olarak 8 ulusal şampiyonluk, 22 Sao Paulo eyalet ligi zaferi ve 3 Copa Libertadores şampiyonluğu kazandı.



Efsane isimler Pele, Carlos Alberto, Coutinho, Zito ve daha birçok Brezilyalı futbolcu, Vila Belmiro'da forma giydi.



Ancak Santos, 2023 yılında tarihindeki en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşayarak ikinci lige düştü. Neyse ki, takım geçtiğimiz yıl tekrar üst lige dönmeyi başardı.



Bir Brezilya kulübünde oynayarak Ballon d'Or'a aday gösterilen son futbolcu Neymar'dı. Üç kez bu onuru yaşayan Neymar, şimdi yeniden Brezilya'da adını duyurmaya hazırlanıyor.