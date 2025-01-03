Murat ASLAN

Lefkoşa'nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir apartman kurşunlandı.

Olayda yaralanan olmadı.

Kurşunlama olayı Çarşamba sabaha karşı 04.35 sıralarında gerçekleşti ancak dün fark edildi.

Eski Reis Market önünde Cemal Arifoğlu Sokak üzerinde bulunan Ahmet Özerman’a ait apartman dairesine, meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından 6 el ateş açıldı.

Daireyi kurşunlayan saldırgan ya da saldırganlar, olayın ardından kayıplara karıştı.

Kurşunlama, çevrede paniğe neden oldu.

Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek olay yerinde incelemeler başlattı, güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Öte yandan ülkeye 2023 yılında bir iş insanına suikast düzenlemek üzere Türkiye’den gelen Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi adlı zanlılar, Girne’de trafik polisleri tarafından tesadüfen yakalanmıştı.

Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi’nin aracında yapılan arama sonucunda bir iş insanına suikast düzenlemek için taşıdıkları 9mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi tespit edilmişti.

İki zanlının hedefindeki iş insanı dün evi kurşunlanan Ahmet Özerman’ın oğlu Rifat Özerman’dı.

Bilindiği üzere, 27 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa’da, Ahmet Özerman’ın oğlu Rifat Özerman’a ait olan ve Bilal Fula’nın kullandığı park halindeki araca iki el ateş edilmiş, olayın faili Abdulkadir Yavuz, Havalimanı’ndan kaçmak üzereyken bindiği uçak kalkıştan 10 dakika sonra ülkeye geri indirilmiş ve Yavuz, polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalanmıştı. Polisin olayla ilgili araştırması sürerken, her iki olayın da bir biriyle bağlantılı olduğu üzerinden duruyor.

Öte yandan yıllardır ülkeye girişlerde yaşanan denetimsizlik ve bu denetimsizlik sonucunda, özellikle son dönemlerde ülkeye sırf suç işlemek için gelenlerin sayısında yaşanan artış, Kıbrıs Türk Halkında tedirginlik yaratmaya başladı.