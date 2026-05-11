Girne Üniversitesi, Research.com’un 2025-2026 sıralamalarında “Malzeme Bilimleri” ve “Makine ve Havacılık Mühendisliği” alanlarında Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olarak yer alırken “En İyi Üniversiteler” sıralamasında da Kıbrıs’ın en iyi ilk 3 Türk üniversitesinden biri oldu. Girne Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehdi Shahedi Asl ise aynı kurum tarafından “Bilimin Yükselen Yıldızları” kategorisinde Kıbrıs genelinde birinci, dünya genelinde ise 42’inci sırada gösterildi.

Dünya genelinde üniversiteleri ve bilim insanlarını; akademik yayın üretkenliği, atıf performansı ve uluslararası görünürlük kriterlerine göre değerlendiren Research.com, 2025-2026 sıralama sonuçlarını duyurdu. Açıklanan sonuçlarda Girne Üniversitesi, başarıları ile öne çıktı.

İki Alanda Kıbrıs’ın En İyisi

Research.com’un açıkladığı 2025-2026 sıralamalarında Girne Üniversitesi, “Materials Science - Malzeme Bilimleri” alanında Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi olarak gösterildi. Önemli bir ekol haline geldiği havacılık alanında ise “Mechanical and Aerospace Engineering, Makine ve Havacılık Mühendisliği” kategorisinde yine Kıbrıs genelinde en iyi üniversite olarak gösterildi. Genel üniversite sıralamasında da önemli bir başarı elde eden Girne Üniversitesi, “Best Universities, En İyi Üniversiteler” sıralamasında Kıbrıs’ın en iyi ilk üç Türk üniversitesi arasında yer aldı.

Bilimin Yükselen Yıldızı: Prof. Dr. Mehdi Shahedi Asl

Girne Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehdi Shahedi Asl de “Malzeme Bilimleri” ve “Makine ve Havacılık Mühendisliği” alanlarında Kıbrıs genelinde en iyi akademisyen olarak yer aldı. Prof. Dr. Mehdi Shahedi Asl, “Rising Stars of Science, Bilimin Yükselen Yıldızları” kategorisinde Kıbrıs genelinde ilk sırada gösterildi. Prof. Dr. Mehdi Shahedi Asl aynı kategoride dünya genelinde de 42’inci sırada gösterildi.

Sıralama sonuçlarını, “Girne Üniversitesi olarak özellikle havacılık, mühendislik ve malzeme bilimleri alanlarında oluşturduğumuz akademik ekolün uluslararası düzeyde karşılık bulmasından büyük gurur duyuyoruz” sözleri ile değerlendiren Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Research.com tarafından elde edilen bu sonuçlar, üniversitemizin bilimsel üretkenliğinin, araştırma kapasitesinin ve nitelikli akademik kadrosunun önemli bir göstergesidir” dedi.

Kurumsal başarıların yanı sıra akademisyenlerinin bireysel başarılarından da büyük bir mutluluk duyduklarını vurgulayan Prof. Dr. Salihoğlu, “Prof. Dr. Mehdi Shahedi Asl’ın dünya çapında elde ettiği başarı, genç araştırmacılarımız için de ilham verici bir örnek oluşturuyor. Kendisini gönülden kutluyorum. Girne Üniversitesi, bilim ve teknoloji odaklı yatırımlarıyla uluslararası akademik arenada daha güçlü bir konuma ulaşmaya devam edecektir” ifadesini kullandı.