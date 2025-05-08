Fileletheros gazetesi, “ADMİE: Great Sea Interconnector’ün Yapılacağını Öngörüyor – Sadece Manusakis Netanyahu’nun Açıklamasını Olumlu Buluyor” başlıkları altında verdiği haberinde, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Güney Kıbrıs ile İsrail arasında elektrik enerji bağlantısı kurulmasının önceliği olduğu şeklinde açıklamada bulunması ancak Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki bağlantı konusuna hiç değinmemesinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta anlaşılmaya çalışıldığını yazdı.

Gazete, Yunan ve Rum medyasında konuya ilişkin çeşitli yorumlar yapıldığını ve Netanyahu’nun açıklamasının arkasındaki amacın anlaşılmaya çalışıldığını belirtirken, söz konusu açıklamanın sadece, Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü (ADMİE) Başkanı Manos Manusakis tarafından olumlu bulunduğunu aktardı.

Habere göre Manusakis açıklamasında, İsrail makamlarının, Great Sea Interconnector projesinin Güney Kıbrıs-İsrail ayağına ilişkin anlaşmanın yıl sonuna kadar imzalanacağını duyurmalarının olumlu bir gelişme olduğunu savundu.

Projenin yüklenici firması olmaları sebebiyle bu konuda bilgi sahibi olduklarını ve İsrail’in projeyi, kendi enerji güvenliğini ilgilendirmesi sebebiyle çok ciddiye aldığını ifade eden Manusakis, İsrail Başbakanı’nın “bunu ülkenin enerji güvenliği konusu olarak ortaya koymasının çok memnuniyet verici olduğu” görüşünü ifade etti.