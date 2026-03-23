Öldü mü, görüntüleri yapay zeka mı tartışmalarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın misilleme saldırısına hedef olan İsrail'in Arad kentinde incelemelerde bulundu. Netanyahu burada savaşa katılım çağrısı yaptı. İran'ın geçtiğimiz günlerde İngiliz-ABD üssü Diego Garcia'yı 4 bin km menzilli bir kıtalararası balistik füze ile hedef almasına gönderme yapan Netanyahu, İran'ın artık Avrupa'nın içlerine kadar ulaşma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. "Sürekli uyarıyorum, artık Avrupa'nın derinliklerine kadar ulaşabilecek kapasiteleri var,” diyen Netanyahu, liderlere İran'a karşı savaşa katılma çağrısında bulundu.

Netanyahu, Avrupalı liderlere yönelik dikkat çekici bir çağrıda bulunarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın çizgisini izlemeleri ve savaşa daha aktif şekilde katılmaları gerektiğini söyledi.

Trump’ın operasyona yönelik uluslararası destek eksikliğinden şikayet duyduğunu belirten Netanyahu, daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Netanyahu, tehdidin yalnızca İsrail’le sınırlı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Artık Avrupa’nın derinliklerine kadar ulaşabiliyorlar, Avrupa ülkelerine, Kıbrıs’a ateş açtılar bile… Herkesi hedef alıyorlar.”

Netanyahu, önceki geceki saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları komutanlarını hedef alacaklarını söyledi. İsrail Başbakanı, İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdiğini de ifade etti.