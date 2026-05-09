İngiliz müzisyen Sting, yaklaşık 550 milyon dolarlık servetine rağmen çocuklarına büyük bir miras bırakmayı düşünmediğini söyledi. Sanatçı, çocuklarının kendi hayatlarını kurmaları ve çalışmaları gerektiğini belirtti.

Sting, çocuklarına temel ihtiyaçlar konusunda destek verdiğini ancak “hazır bir servet” bırakmanın doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Asıl adı Gordon Matthew Thomas Sumner olan sanatçı, “Onlara her zaman çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Eğitim masraflarını karşılıyorum, temel ihtiyaçlarını sağlıyorum ama gidip çalışmaları gerekiyor” dedi.

Sting, çocuklarına “çalışmanıza gerek yok” demenin bir tür zarar verme anlamına geldiğini savunarak, kendi ayakları üzerinde duran bireyler olmalarının daha önemli olduğunu söyledi.

74 yaşındaki Sting’in ilk evliliğini oyuncu Frances Tomelty ile yaptığı, bu evlilikten Joe ve Fuschia adında iki çocuğunun olduğu belirtildi.

Sanatçının, 1992 yılında evlendiği Trudie Styler’dan ise Mickey, Jake, Eliot ve Giacomo isimlerinde dört çocuğu daha bulunuyor.