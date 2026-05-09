Mısır, modern şehircilik tarihinin en büyük ölçekli projelerinden biri için düğmeye bastı. Başkent Kahire’nin doğusunda, çöl arazisi üzerinde inşa edilecek olan ve "The Spine" (Omurga) adı verilen yeni şehir projesi, mimari yapısı ve ekonomik büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 27 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirilecek olan proje, ülkenin önde gelen gayrimenkul geliştiricileri ve kamu bankası ortaklığıyla yürütülüyor. 2,4 milyon metrekarelik devasa bir alanı kapsayan "The Spine", Mısır’ın gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde birine tekabül eden mali bir hacme sahip.

Projenin merkezinde, farklı fonksiyonlara hizmet edecek toplam 165 gökdelen yer alıyor. Kesintisiz bir kentsel yaşam deneyimi sunması hedeflenen bölge; konut, ticaret, turizm ve sosyal yaşam alanlarını tek bir ekosistemde birleştiriyor. Tasarımda modern gökdelen mimarisinin yanı sıra geniş yeşil alanlar ve eğlence merkezlerine de geniş yer ayrılıyor.

Ekonomik yansımaları stratejik önem taşıyan projenin, inşaat aşamasından itibaren on binlerce doğrudan istihdam yaratması bekleniyor. Uzun vadede ise yan sektörlerle birlikte yüz binlerce kişiye iş imkanı sağlaması ve kamu bütçesine trilyonlarca birim vergi geliri aktarması öngörülüyor.

Mısır’ın modern çehresini yansıtacak olan bu kentsel dönüşüm hamlesi, aynı zamanda uluslararası yatırımcılar için bölgede yeni bir çekim merkezi oluşturmayı hedefliyor.