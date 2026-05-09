1999 yılının mayıs ayında, Kaliforniya Üniversitesi Davis’te görevli mühendis David Phillips, bir gıda firmasının düzenlediği promosyonu analiz ederek sivil havacılık tarihine "Pudding Guy" (Puding Adam) lakabıyla geçecek bir sürece imza attı. Phillips, dondurulmuş gıda markası Healthy Choice’un sunduğu mil kampanyasındaki bir boşluğu değerlendirerek, yaklaşık 3.000 dolarlık yatırım karşılığında 1,25 milyon uçuş mili ve ömür boyu elit statü kazandı.

Söz konusu promosyon, her 10 ürün barkodu için 500 mil, Mayıs ayı sonuna kadar yapılan başvurularda ise iki katı (1.000 mil) ödül vaat ediyordu. Mühendislik veri disipliniyle hareket eden Phillips, süpermarket raflarında maliyet-fayda analizi yaparak en avantajlı ürünü aramaya başladı. Önce 0,90 dolarlık çorba konservelerini değerlendiren Phillips, bir indirim mağazasında tanesi 0,25 dolar olan çikolatalı pudingleri fark etti.

Bu birim fiyat üzerinden yapılan hesaplamada, 1.000 mil kazanmanın maliyeti 2,50 dolara düşerken, kazanılan millerin ticari değeri bu maliyetin yaklaşık on katına ulaşıyordu.

Phillips, stratejisini hayata geçirmek için Sacramento ve çevresindeki 10 farklı marketten tüm stokları topladı. Toplamda 12.150 adet tek porsiyonluk puding satın alan Phillips, bu süreçte dikkat çekmemek amacıyla market yöneticilerine "2000 yılı bilgisayar virüsü" (Y2K) riskine karşı stok yaptığını beyan etti.

Barkodların son gönderim tarihine yetiştirilmesi aşamasında lojistik bir engelle karşılaşan Phillips, toplumsal bir iş birliğine gitti. Satın aldığı binlerce pudingi Salvation Army isimli yardım kuruluşuna bağışladı. Karşılığında ise kurum gönüllüleri, barkodları kutulardan ayırarak Phillips’e teslim etti. Bu bağış, Phillips’e yaklaşık 815 dolarlık bir vergi indirimi hakkı da sağladı.

Toplanan barkodların gönderilmesiyle birlikte Phillips, American Airlines ve diğer ortak havayollarından toplam 1.253.000 mil elde etti. Bu işlem sonucunda şu kazanımlar sağlandı:

American Airlines AAdvantage programında ömür boyu "Platinum" statüsüne ulaşıldı.

Kazanılan millerle sonraki 5 yıl içinde 40’tan fazla ülkeye ailece seyahat gerçekleştirildi.

3.140 dolarlık puding alımı ve vergi indirimleri neticesinde, yaklaşık 150.000 dolar değerinde uçuş hakkı elde edilmiş oldu.

David Phillips'in gerçekleştirdiği bu operasyon, havayolu ve perakende sektöründe "sadakat programı açıklarına" dair en ikonik örneklerden biri olarak kabul ediliyor. Olayın ardından benzer kampanyalarda "kişi başı üst sınır" ve "katılım koşulları" gibi maddeler daha sıkı denetlenmeye başlandı.