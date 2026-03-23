ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı 24. gününe girdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgası gerçekleştirdi.

Saldırılar hem İsrail şehirlerini hem de bölgedeki ABD askeri üslerini kapsadı.

İsrail'de nükleer tesisin bulunduğu Dimona bölgesi füzelerle vuruldu. Kısa süre sonra İsrail'in Arad kentine de büyük bir saldırı yapıldı.

İsrailli yetkililer, İran'ın İsrail'in güneyindeki Dimona ve Arad kentlerine düzenlediği füze saldırılarında 160'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Acil durum ekiplerine göre bazı yaralıların durumu ağır.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Dimona'nın yaklaşık 13 kilometre mesafedeki nükleer tesiste herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

İran devlet televizyonu ise saldırıların, aynı gün İran'daki Natanz nükleer tesisine düzenlenen saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

İran'a ait balistik füzelerin Cumartesi geç saatlerde İsrail'in gelişmiş hava savunma sistemlerini aşarak iki kente isabet ettiği belirtildi.

Arad'da yaşayanlar patlamaların "korkutucu" olduğunu söyledi. Bir füzenin çok sayıda binaya ciddi hasar verdiği ve derin bir çukur oluşturduğu ifade edildi.

Acil sağlık teknisyeni Yakir Talkar, yaptığı açıklamada "Bu çok ağır bir tablo" diyerek, "farklı derecelerde yaralanmış çok sayıda kişinin olduğunu" söyledi.

Yakınlardaki Dimona'da da benzer bir saldırı yaşandı. Yaralananlar arasında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu, durumunun ağır olduğu bildirildi.

Balistik füzelerin Cumartesi akşamı, nükleer bir tesise yakın konumda bulunan bu iki kenti hedef aldığı belirtildi.

Yetkililer, Arad'da 84, Dimona'da ise 78 kişinin tedavi altına alındığını bildirdi.

'DİMONA REAKTÖRÜ' NEDEN ÖNEMLİ?

Negev çölünde bulunan Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi, kamuoyunda sıklıkla "Dimona reaktörü" olarak anılıyor.

Resmi olarak araştırma tesisi olarak tanımlansa da yaklaşık 60 yıldır İsrail'in nükleer silah programının burada geliştirildiği yaygın bir kabul görüyor.

Öte yandan İran tarafından yapılan açıklamada, “Gerçek Vaad 4” operasyonunun 71’inci dalgasının gerçekleştirildiği bildirildi. Bu kapsamda İsrail’in Tel Aviv ve Rişon Letsiyon kentlerindeki askeri noktaların hedef alındığı ifade edildi.

Saldırılarda yüksek tonajlı ve hassas güdümlü Emad füzeleri ile çok başlıklı Kadir füzelerinin kullanıldığı belirtilirken, kamikaze İHA’ların da operasyona eşlik ettiği aktarıldı.

Yetkililer, saldırıların hızlı ve kesintisiz şekilde gerçekleştirildiğini ve belirlenen hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

İsrailli yetkililer, İran füzelerinin hava savunma sistemlerini nasıl aşabildiğini araştırıyor.

ABD ÜSLERİNE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

İran, İsrail’in yanı sıra ABD’ye ait askeri üsleri de hedef aldı. Açıklamada, Bağdat’taki Victoria Üssü, Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü ve Suudi Arabistan’daki el-Kharj Hava Üssü’nün saldırılara maruz kaldığı ifade edildi.

Bu hedeflere yönelik saldırılarda kamikaze İHA’lar ve ağır füzelerin kullanıldığı bildirildi. İran tarafı, bu saldırıların aşamalı bir strateji kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

YENİ TAKTİKLER DEVREYE ALINDI

İran Devrim Muhafızları, operasyonlarda yeni yöntemlerin kullanıldığını açıkladı. Yapılan değerlendirmede, savaşın ilk haftalarında elde edilen istihbarat doğrultusunda yeni taktiklerin geliştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, düşmanın zayıf noktalarının tespit edildiği ve buna uygun modern sistemlerin sahaya sürüldüğü vurgulandı. Bu gelişmelerle birlikte çatışma alanının daha zorlu hale geldiği belirtildi.