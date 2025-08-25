Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Doğukan Ulaç 4’üncü şampiyonluğa ulaşırken kız kardeşi Nermin Ulaç 19-24 yaş kadınlar kategorisinde üçüncülük elde etti.
Dünyanın önde gelen Açık Su Yüzme Organizasyonu olarak gösterilen, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği 37.Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına 81 ülkeden 2900 sporcu katıldı. 6.5 km.'lik parkurda Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkında tamamlanan yarışta yaş kategorisinde üçüncülük elde eden Nermin Ulaç kadınlar genel klasmanında 11.sırada yarışı tamamladı.