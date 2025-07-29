Türkiye Badminton Milli Takımı oyuncuları Nehir Deniz ve Aysu Arslan YDÜ Badminton Akademi antrenmanında sporcularımızı ziyaret etti.

NEU Akademinin başarılı sporcularından bu yıl Samsuna transfer olan Milli Badmintoncu Nehir Deniz, ile Samsun Büyükşehir Spor Kulübünün başarılı sporcusu Aysu Arslan İstanbul’daki Uluslararası turnuva sonrasında ülkemize gelerek YDÜ Badminton Akademi antrenmanına katıldılar. Antrenmanda küçük sporcularımızla sohbet ederek badminton oynayan Türkiye Milli Takımı sporcuları Nehir ve Aysu antrenman sonrasında sporcularımız ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.