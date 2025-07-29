Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenecek ülkemizin en tarihi ve köklü festivali olan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin 63.’sini gerçekleştiriliyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 63’cisi gerçekleştirilecek olan Mehmetçik Üzüm Festivali 29 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenleyeceği festivalde Kültür, Sanat, Spor, Eğlence, Yarışma gibi birçok aktiviteler geniş bir şekilde yer alıyor. Festivaller içerisinde görkemli ve dopdolu içeriği ile Mehmetçik ve bölge halkı da büyük önem veriyor. 29 Temmuz Salı akşam festival açılışı gerçekleştirilen ve 6 gün boyunca devam edecek olan 63. geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivali etkinlikleri çerçevesinde yapılacak faaliyetlerin programı açıklandı. Festival program içeriğinde sportif etkinlikleri her zaman olduğu gibi bu yılda yer alarak festivale renk katacak.

SPORTİF FAALİYETLER

63. geleneksel Mehmetçik Üzüm Festivalinde ilk sportif etkinlik 30 Temmuz Çarşamba günü

Saat 18.00 de 8-13 yaş arası “Mini Duatlon Yarışması” Mehmetçik çim sahada gerçekleştirilecek. İkinci sportif etkinlik 31 Temmuz Perşembe günü saat 10.30 da “Uluslararası Güreş Müsabakaları” Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde yapılacak.

2 Ağustos Cumartesi sabah saat 11.00 de “Tavla Turnuvası” ile başlayacak. Mehmetçik Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübünde oynanacak olan karşılaşmaların sonunda şampiyon belli olacak. 2 Ağustos Cumartesi “Plaj Voleybol Turnuvası” Bafra Halk Plajı Sosyal Tesislerinde başlayacak. 3 Ağustos Pazar günü ise “Plaj Voleybol Turnuvasında” finaller oynanarak dereceye girecek takımlar belli olurken turnuva tamamlanmış olacak.

63. Mehmetçik Üzüm festivali etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan program dahilinde sportif faaliyetlerde tamamlanmış olacak.