Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, gerçeği aratmayan, nefes kesen bir tatbikata imza attı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın ilk safhası olan kara safhası, dün sabah Girne 101 Evler bölgesinde icra edildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’nün tatbikata dair yaptığı bilgilendirme konuşmasının ardından, tatbikat kapsamındaki ilk senaryo icra edildi.

Bu safhada, her seviyede arama-kurtarma koordinasyon merkezlerinin yanında Türkiye'den Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı unsurları görev aldı.

Senaryo kapsamında, KKTC hava sahasında, İzmir-KKTC güzergahında uçuşu planlı bir yolcu uçağı tarafından tehlike sinyali verilmesi, aynı zamanda Uydu Destekli Arama ve Kurtarma sistemi üzerinden tehlike sinyalinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından alınmasıyla durumun KKTC Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bildirilmesi üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.

Bunun sonrasında bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri, uygun Arama Kurtarma Birlikleri, yeteri kadar sağlık personeli ve kara aracı bölgeye sevk edilerek, arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatı'ndan da arama kurtarma faaliyetine destek talebinde bulunularak, faaliyete geçirildi. Faaliyete destek vermek amacıyla bir Arama Kurtarma Uçağı, üç Arama Kurtarma Helikopteri, bir İnsansız Hava Aracı (İHA) ve üç Arama Kurtarma Timi olay yerine sevk edildi.

Arama kurtarma uçak ve helikopterleri kaza yapan uçağı bularak, Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli helikopter ile olay bölgesine indirildi. Personel tarafından uçak bölgesinde keşif yapılarak, tespit edilen kazazedelere ilk müdahale yapıldı ve helikopterler ile tahliyeleri sağlandı.

Daha sonra, Olay Yeri Koordinatörü emir komutasındaki Arama Kurtarma unsurları kaza bölgesinin keşfini yaparak, arama kurtarma unsurlarının koordineli ve en uygun şekilde olaya müdahale etmelerini sağladı. Ayrıca arama kurtarma faaliyetleri ile koordineli olarak kaza bölgesinin çevre emniyeti de alındı.

Bölgeye gelen itfaiye unsurları ise uçaktaki yangına müdahale ederek, söndürme ve soğutma işlemi yaptı. Arama kurtarma unsurları tarafından ise uçak içerisinde ve kaza bölgesinde kurtarma ve tahliye faaliyetleri yapıldı. Tespit edilen kazazedelere ilk ve acil müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı ve kurtarılan diğer yolcular ile birlikte ambulanslarla hastaneye tahliyeleri sağlandı.

Alan araması sırasında Arama Kurtarma Köpek Timi tarafından uçağın kuzeybatısında uçurum kenarında ve güneydoğusunda ağaçlık alan içerisinde birer yaralı tespit edildi. Uçağın kuzeybatısında tespit edilen yaralı, Sivil Savunma ekibi tarafından yarlardan geçirilerek kurtarıldı.

Uçağın güneydoğusunda tespit edilen yaralı helikopter ve Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli timlerince kurtarıldı ve tüm kazazedeler ambulans ile tahliye edildi. Dron kullanılarak ormanlık alanda tespit edilen diğer iki kazazede ise helikopter tarafından kurtarıldı.

Tatbikatın kara safhasının tamamlanmasının ardından, tatbikata katılan hava unsurları selamlama geçişi gerçekleştirdi.

Ardından, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a, arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçlerden oluşan serginin tanıtımı yapıldı.

İki safhada ve üç senaryo kapsamında icra edilecek Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası ise bugün Gazimağusa açıklarında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde yapılacak.