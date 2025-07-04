Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), “Halkı mutsuzluğa ve gelecek kaygısına düşüren kötü gidişe dikkat çekmek ve yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak” amacıyla bu sabah 9.30’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacak.

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti "Beceriksizlikle" suçlayarak, halkın yaşam kalitesinin günden güne düştüğünü savundu.

Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Maliyenin kötü yönetilmesi sonucu bütçe açığı katlanarak büyürken kamu kurumlarının yönetim kurullarına yapılan yasa dışı ve liyakatsiz atamalar nedeniyle birçok kurum batırılmıştır. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yasa dışı uygulamalar yapılmaktadır. Donanımlı gençlerimiz göç yollarına düşerken partizanca yandaş istihdamları ve yüksek maaşlı danışman atamaları devam etmektedir. Sorunlar dağ gibi büyürken Meclis üç ay tatile girmiştir.”