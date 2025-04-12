Tayland'ın Chiang Mai kentindeki Breakfast World adlı restoran, müşterilerini çekmek için ilginç bir indirim konsepti hazırladı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran indirim tepkilere de neden oldu. Zayıf müşterilere yüzde 20'ye kadar indirim alırken kilolu olanlar içinse en geniş boşlukta 'üzgünüz tam fiyat' yazıyor.

PARMALIKLARDAN GEÇENLERE İNDİRİM UYGULANIYOR

İngiliz turistlerin sosyal medyada paylaştığı video milyonlarca kişiye ulaştı. Parmaklıklardan geçene indirimin uygulandığı restoranda beden ayrımcılığı nedeniyle tepkilere yol açtı. Videoya "Yeme bozukluklarını teşvik edebilir", "Kendini küçük bir indirim için zorlamaya değmez" gibi eleştiriler de geldi.

Bu uygulamaya benzer bir harekette Çin'in Jinan kentinde yapılmıştı. Restoran sahibi Zhao Lang, dar boşluklardan geçebilenlere ücretsiz yemek ve içecek verirken, bu kampanyayı insanların sağlıklı beslenmeye yönlendirilmesi amacıyla başlattığını söyledi. En dar barlardan her gün bir kişinin geçmeyi başardığını, bunların hepsinin kadın olduğunu belirtti.

Her iki restoran da dikkat çekmeyi başarsa da, konu beden algısı ve ayrımcılık üzerine ciddi tartışmalar başlattı.