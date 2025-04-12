Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal hakkında yürütülen sahte diploma soruşturmasının tamamlanarak Başsavcılığa gönderildiğini duyurdu.

Özersay, “Evet bir sahte diploma soruşturma dosyası daha Başsavcılığa gönderildi. UBP Girne kadın kolları başkanının sahte diploma aldığı gerekçesiyle hakkında başlatılan polis soruşturması dosyası artık Başsavcılık’ta” dedi. Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, “Peşini bırakacağımızı düşünmüyordunuz değil mi?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Anımsanacağı üzere “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar, ilk etapta poliste tutuklu kalıyordu. Ancak Ünal, hakkında soruşturma başlatılmasından hemen önce yurtdışına kaçmıştı.

4 Temmuz 2024 tarihinde sabah saat 06.30’da Adana’dan Kıbrıs’ın kuzeyine gelen Ünal, hızlıca Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarılmış 100 bin TL teminatla serbest bırakılmıştı.