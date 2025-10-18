Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mehmet Volkan Çelik, Ahmet Atlar.

Aslanköy: Tolga, Sinan, Mert(Kutluhan), Ahmet Faik(Cuma), İbrahim Güler, Muhammet Nazik(Emre Turgut), Ali, İbrahim Çıdamlı(Hüseyin), Erhan, Sadık Balarabe(Ahmet Kuşaf)

Lapta: Yunus, Nesrin, Berkay, Sezer, Beşir, Tahir(Ahmet Avcı), Eser(Murat), Yusuf(Mustafa), Kaan Erdoğan, Yiğit(Burak), Kaan Borova(Ceylan).

Aksa 1. Ligin 5. Hafta mücadelesinde Ligin yeni takımı Aslanköy ile köklü takımlarından Lapta Yeniboğaziçi Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Evren Karademir’in yönettiği karşılaşmada her iki takımda çok fazla top kaybı yaparak pozisyon üretmekte zorlanmaları nedeniyle ilk devrede gol atmayı başaramadılar.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Lapta takımı Kaan Borova ile yakaladığı mutlak gol pozisyonunda Kaan topa vurmakta gecikince defans topu uzaklaştırdı. Geriye kalan dakikalarda da gol olmayınca maç 0 – 0 tamamlandı.

Haftaya ikişer galibiyet ve ikişer beraberlikle başlayan her iki takım bu beraberlikle puanlarını 9’ar yaparak 4 ve 5. Sırayı paylaştılar.