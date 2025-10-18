Yer: Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Ali Özer, Ali Eren Orçan, Volkan İzmirli
Alsancak Yeşilova: Aykut Kıratlı, Mehmet Tekin (Mert Nurel), Gökhan Sarıoğlu, Billy Mehmet, Vakkas Kaynarca, Arda Ateş (Abdullah Çomunoğlu), Eyyüp Öztep (İlker Tek), Fidelis, Cemal Yaşinses, Fatih Parlak (Lawal), Weston
Çetinkaya: Mehmet Şakar, Batuhan Calban, Kadir Erol, Durmuş Oduncu, Yasin Doğan (Arda Bekmezci), Gabriel Bawa, Usmanne Djabi, Pacome (Abdülaziz Köse), Ali Nazlıoğlu, Muammer Tip (Orhan Çokbekler), Cemal Kurt (Ahmet Can)
Kırmızı Kart: Dk 76 Fidelis Iria (Alsancak Yeşilova)
Goller: Dk 80 Vakkas (Alsancak Yeşilova), Dk 1 Cemal Yaşınses KK, Dk 26 Yasin, Dk 35 Djabi, Dk 82 Abdülaziz (Çetinkaya)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 5. hafta maçında Alsancak Yeşilova, Çetinkaya’yı konuk etti.
Mustafa Hidayet Çağlar Stadında oynanan Alsancak Yeşilova – Çetinkaya maçını Ali Özer yönetti.
Dk 1: Çetinkaya’nın kullandığı taç atışında Cemal Yaşınses topu kendi kalesine gönderdi.0-1
Dk 20: Alsancak Yeşilova atağında Weston ceza sahası içinde savunma tarafından yere düşürülünce ev sahibi takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Weston topu dışarı attı.
Dk 26: Kalabalık gelişen Çetinkaya atağında Yasin topu filelere gönderdi.0 – 2
Dk 35: Çetinkaya kontra atağında Yasin’in asistinde Djabi topu filelere göndererek farkı üçe çıkardı. 0 – 3
Dk 69: Alsancak Yeşilova atağında Vakkas’ın ceza alanı içerisinde vuruşunda top yandan auta gitti.
Dk 80: Alsancak Yeşilova kontra atağında Vakkas’ın aşırtma vuruşunda top filelere gitti. 1 – 3
Dk 82: Çetinkaya kontra atağında Abdülaziz topu filelere gönderip skoru belirledi. 1 – 4