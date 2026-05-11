Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı, Ceza Muhakemeleri Usul Yasası’ndaki düzenlemenin yalnızca basın özgürlüğüne değil, toplumun haber alma hakkına da müdahale olduğunu savundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre Nazlı, Kuzey Kıbrıs TV’de Ahmet Kaptan’ın sorularını yanıtladı.

Ceza Muhakemeleri Usul Yasası’nda yapılan değişikliklere değinen Nazlı, özellikle basınla ilgili yeni yasa düzenlemelerinin ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini ileri sürerek, “Bu düzenleme doğrudan basın özgürlüğünü ihlal ediyor” dedi.

Masumiyet karinesi gerekçesiyle getirilen düzenlemenin gazetecileri hedef aldığını savunan Nazlı, "düzenlemenin doğrudan mahkeme muhabirlerini ve basın emekçilerini baskı altına alacağı" görüşünü ifade etti.

Yasa önerisinin, Barolar Birliği tarafından hazırlanmasını da eleştiren Nazlı, “Yapılan düzenlemeler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ifade özgürlüğü prensiplerine tamamen aykırıdır” dedi. Kamuyu ilgilendiren konularda tanınmış kişilerin yargılanmasının haberleştirilmesinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyleyen Nazlı, “Masumiyet karinesini korumanın yolu cezai yaptırımlar değildir” dedi.

CTP’nin, komitede yasa değişikliğine “evet” oyu verip, Meclis Genel Kurulu’nda ret oyu vermesini de eleştiren Nazlı, muhalefetin etkili bir mücadele yürütmediğini savunarak, “Hükümete gelme sırasını bekleyen bir anlayışla gerçek muhalefet yapılamaz” diye konuştu.

Çalışma yaşamı, eğitim ve sağlık alanındaki sorunlarla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Nazlı, maaşlarını ve sigorta yatırımlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan EKOR emekçileriyle ilgili sürecin takipçisi olacağını söyledi.