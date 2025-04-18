Nazlı yaptığı yazılı açıklamada, Disiplin Tüzüğüne ilişkin düzenlemenin çocuklar üzerinde psikolojik baskı oluşturduğunu ve kimlik karmaşası ile sosyal dışlanma gibi ciddi sonuçlara yol açmaya başladığını ifade etti.

Nazlı, konunun gündeme gelmesiyle birlikte psikologlar, pedagoglar ve psikolojik danışmanlar tarafından yapılan uyarıların ne kadar yerinde ve haklı olduğunun bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

“Çocuğun yüksek menfaati, serbest irade geliştirebilecek bir yetişkinliğe erişene kadar baskı altına alınmamasıdır” diyen Nazlı, çocukların istismar edilmesinin “kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

-“Çocuk izlem merkezleri kurulmalı”

“Başörtülü çocuğun İstiklal Marşı sırasında ayağa kalkmaması” olayının, başörtüsü krizinin suniliğini ve çocukların siyasete alet edilerek, istismara uğratıldığını açıkça ortaya koyduğunu savunan Nazlı, devletin çocukları ihmal ve istismardan koruyacak etkili bir mekanizması bulunmadığını öne sürerek, çocuk izlem merkezlerinin bir an önce kurulması gerektiğini belirtti.

Tüzüğün yürürlükte kalmasının, çocukların telafisi mümkün olmayan zararlarla karşı karşıya kalmasına neden olduğunu ifade eden Nazlı, tüzüğün geri çekilmesi gerektiğini kaydetti. Cansu Nazlı, istismara uğrayan çocuklara bir an önce psikolojik ve sosyal destek sağlanması için yetkilileri göreve çağırdı.