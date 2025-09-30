KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette sporun gelişimi, gençlerin spora yönlendirilmesi ve kulüpler arası iş birlikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Federasyon Başkanı Nasıroğlu, Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen Sokak Basketbol Şöleni’nden dolayı da Başkan Sadıkoğlu’nu tebrik etti. Başkan Sadıkoğlu ise, rekor katılımla gerçekleşen Sokak Basketbol Şöleni’nin festivalin en renkli etkinliklerinden biri olduğunu hatırlatarak, şölene katkı koyan KKTC Basketbol Federasyonu’na ve Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’ne teşekkür etti. KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu’na ziyaretinde Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Asbaşkanı Erkut Yılmabaşar da eşlik etti.