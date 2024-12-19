Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan haberlere göre, Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği yönetimi bugün bir basın toplantısı düzenliyor.

Bize ulaşan habere göre, ülkemizin ve Gazimağusa’nın gurur kaynağı tarihi Namık Kemal Lisesi’nin Okul Aile Birliği, okul öğretmenlerinin de katılımıyla okulun güçlendirme çalışmalarında yaşanan sorunları gündeme taşımak amacıyla basın açıklaması yapacak. NKL Okul Aile Birliği Adına Basın Sözcüsü Bedia Balses tarafından yapılan duyuruda basın açıklaması, 19 Aralık Perşembe günü saat 13.05’te Namık Kemal Lisesi binası önünde gerçekleştirilecek.

Yapılacak basın açıklamasına tüm halkımız ve basın mensupları bu basın toplantısına davet edildi.