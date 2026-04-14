Kıbrıs’ta yaşayan Maronitlerin inançlarını, geleneklerini ve kültürel miraslarını, ezeli tahriklere rağmen canlı tutmaya devam ettiği ve böylelikle, adanın çok kültürlü kimliğine katkıda bulunduğu bildirildi.

Maronit topluluğunu temsilen Haravgi gazetesine açıklama yapan Dr. Yosif Mutiris, Maronitlerin adada 7. yüzyıldan beri varlığını sürdürdüğünü ve en eski dini topluluklardan biri olduğunu söyleyerek, bugün Maronit toplumunun yaklaşık 10 bin üyesi ve 12 ibadethanesi bulunduğunu kaydetti.

Mutiris, Maronitlerin Paskalya yortusunu Ortodoks Kilisesi ile birlikte kutladığını da belirterek, bazı geleneksel farklılıklar bulunduğuna işaret etti.