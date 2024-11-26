Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, son zamanlarda kazançlarıyla giderlerinin arasında farkın açılmaya başladığını belirterek bu şekilde giderse ülkede yeni krizlerin kaçınılmaz olduğunu söylediler.

Özellikle özel sektör çalışanlarının aldıkları maaşlarla mutfak masraflarını karşılamakta zorlandıklarını söyleyen vatandaşlarımız, bu nedenle sürekli olarak kredi kartlarıyla alışverişe yöneldiklerini ve bu nedenle borç yüklerinin büyüdüğünü kaydettiler.

Bu gidişatın ilerleyen zamanlarda 2000’li yıllarda yaşanan bankalar krizi gibi bir krizi yaşatacağı ihtimalini güçlendirdiği iddia eden vatandaşlarımız, devletin piyasaya müdahale etmesi gerektiğini belirttiler.

Özellikle taze sebze-meyve fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu bu nedenle 4 kişilik bir ailesinin günlük mutfak masrafının en az Bin TL’ye ulaştığına vurgu yapan vatandaşlarımız asgari ücretle çalışan ailelerin sadece birinin maaşının mutfağa gittiğinin altını çizdiler.