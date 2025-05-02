Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 3 Mayıs Cumartesi günü Mustafa Türkeş adına U15 En İyiler Turnuvası'nı gerçekleştirecek. Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu her hafta olduğu gibi bu hafta da etkinliklerini sürdürecek. Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki federasyon, 3 Mayıs Cumartesi Mustafa Türkeş adına U15 En İyiler Turnuvası'nı gerçekleştirecek. Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda yapılacak olan maçlar sabah saat 10.00'da başlayacak.