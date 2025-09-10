Kuzey Kıbrıs futbol liglerinin başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarını sürdürmeye devam ederken, lig öncesi son provalarını anı maçları ile yapıyor. Aksa Süper Ligin yeni temsilcilerinden Mormenekşe lig öncesi çalışmaları tüm sürati ile devam ederken, hazırlık karşılaşmaları yanı sıra anı maçları ile hazırlıklar devam ediyor. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübüne çok büyük ve önemli hizmetleri olan uzun süre başkanlık yapan ve 6 yıl önce aramızdan ayrılan Mormenekşe’nin efsane başkanlarından merhum Mustafa Menekşeli anı maçında Mormenekşe ile Aksa 1. Ligin yeni ekiplerinden Aslanköy karşı karşıya geliyor.

EFSANE BAŞKAN MUSTAFA MENEKŞELİ

Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ve merhum Mustafa Menekşeli’in ailesi tarafından organize edilecek olan merhum Mustafa Menekşeli anı maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 16.30 da Mormenekşe Cemal Balses stadında oynanacak olan karşılaşmada Futbol Federasyonuna bağlı hakemler görev yapacak. Merhum Mustafa Menekşeli anı maçı sonrasında takımlara anı kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemler plaketleri, Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli, merhum Mustafa Menekşeli’nin ailesi tarafından verilecek.