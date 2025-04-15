Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu 15.04.2025 tarihinde Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları aldı.

Yönetim Kurulu Değirmenlik Kulübü’nün üyeliğinin askıya alınması kararını kaldırırken, KTFF Olağan Genel Kurulu’nun 14 Haziran’da yapılmasını kararlaştırdı. Ayrıca tüm liglerde bu haftaya kadar oynanan maçlar tescillendi.

1) 19.02.2025 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu tarafından Değirmenlik Spor Kulübü’nün KTFF Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü Madde 16(1) kapsamında üyeliğinin askıya alınmasına yönelik kararın iptal edilmesine,

2) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmesine,

3) AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu, AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’de 16. Hafta, 17. Hafta, 18. Hafta, 19. Hafta, 20. Hafta, 21. Hafta, 22. Hafta, 23. Hafta, 24. Hafta ve 25. Hafta müsabakalarının tescil edilmesine,

4) Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig Kırmızı Grup, Beyaz Grup, Play-Off Yarı Final, Play-Off Final, Eleme Turu 1. Maç ve Eleme Turu 2. Maç’ta oynanan tüm müsabakaların tescil edilmesine,

5) Asbuzu U16 Ligi’nde oynanan grup müsabakaları ile Çeyrek Final, Yarı Final 1. Maç, Yarı Final 2. Maç ve Final müsabakalarının tescil edilmesine,

6) Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda oynanan 1. Tur, Çeyrek Final, Yarı Final 1. Maç, Yarı Final 2. Maç ve Final müsabakalarının tescil edilmesine,

7) Puma Kadınlar Ligi’nde oynanan 1. Hafta, 2. Hafta, 3. Hafta, 4. Hafta, 5. Hafta, 6. Hafta, 7. Hafta, 8. Hafta ve 9. Hafta müsabakalarının tescil edilmesine karar verilmiştir.