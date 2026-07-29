Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği’nin 4 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulu öncesinde başkan adayı Hasan Topaloğlu, deneyimli futbol adamı Mustafa Borataş’ın yeni dönem ekibine katıldığını açıkladı.

Topaloğlu, iki dönemdir sürdürdüğü başkanlık görevinin ardından üçüncü dönem için yeniden aday olduğunu hatırlatarak, uzun yıllar yönetim kademelerinde ve KTFF’de görev yapan, çok sayıda antrenörün yetişmesine katkı sağlayan Mustafa Borataş’ın tekliflerini kabul ederek ekibine katılmasının kendileri için önemli bir güç olduğunu ifade etti.

Paylaşımında Borataş’ın bilgi ve tecrübesinin Kıbrıs Türk futbolu ile antrenör camiası adına büyük değer taşıdığını vurgulayan Topaloğlu, amaçlarının Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği’ni daha güçlü bir yapıya kavuşturmak ve antrenörlerin gelişimine katkı sağlamak olduğunu belirtti.