Birinci Lig kulüplerinden Yılmazköy önemli transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hüseyin Baflı başkanlığındaki Yılmazköy yönetimi Doğan Türk Birliği’nden golcü futbolcu Güvenç Sakallıoğlu’nu da kadrosuna kattı. Güvenç geçtiğimiz sezon Süper Lige yükselen Değirmenlik’te forma giymişti.

Bu transferle ilgili olarak Yılmazköy Kulübü sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Transferlere devam ediyoruz. Güvenç Sakallıoğlu'nu kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güvenç Sakallıoğlu'na hoşgeldin diyor, sarı lacivertimizde başarılı bir sezon diliyoruz.”