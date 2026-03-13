Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak eğitimde sorunlar yaşandığını ve usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Okullarda öğretmen eksikliği, rehber ve özel eğitim öğretmeni yetersizliği yaşandığı; sınıfların birleştirilmesinin de bir çok sıkıntı yarattığı savunulan açıklama sırasında, “Müdür yok! Muavin yok! Güvenlik yok! Bütçe yok! Nitelik yok! Şov Çok” yazılı pankart açıldı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, okullarda uzun süredir kadro eksikliği bulunduğunu, eylül ayından bu yana bazı okullarda müdür ve müdür muavini atamalarının yapılmadığını, 4 müdür ve 17 müdür muavini kadrosunun hâlâ doldurulmadığını ileri sürdü.

Eylem, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim yılının başından beri müdür bulunmadığını, İskele’de yeni açılan Döveç Ortaokulu’nda ise müdür ve 3 muavin eksikliği olduğunu ileri sürerek, bazı branşlarda kadro ihtiyacının sınıfların birleştirilmesi gibi yöntemlerle gizlenmeye çalışıldığını iddia etti.

Eylem meslek liselerinde bölüm şefi ve atölye şefi kadrolarının uzun süredir açılmadığını savunarak, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne ihtiyaç olmadığı halde görevlendirme yoluyla bir fizik öğretmeni gönderildiğini ileri sürdü; bu görevlendirmenin torpil iddialarını gündeme getirdiğini kaydetti.