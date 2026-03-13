Gaye Kök

Oturup da ülkede nasıl gelir elde ederiz diye düşünmek yerine yap zammı vatandaşın cebine elini uzat açık kapatmaya çalış.

Salih Ertay

Terbiyesizliği iyi alıştılar. UBP hükümeti resmen vatandaşın cebindeki parayı çalıyor. Tam bir hırsızlar çetesi oldular Allah hepinizin cezasını versin, aldığınız her kuruş maaşı kötü gününüzde bile kullanamayasınız zehir zıkkım olsun hepinize.

Mehmet Şimşekli

Haram zıkkım olsun. Zam zam yeter artık. Sandıkta bu halk size zam neymiş gösterecek merak etmeyin.

Selçuk Gülpınar

Hade biraz daha artırın arabaları doldurmaya Ruma geleceyik.

Erdim Suan

Bu halk sokağa dökülmek için neyi bekler, tüm ülke olarak toplanıp birlik olmazsak hiçbir şey değişmeyecek bu ülkede...

Muhammet Şen

Savaşı falan bahane etmesin kimse. Bu yapılan zamlar tedbirin ötesinde resmen zulümdür. Stoktaki akaryakıttan kar edip kamu personeline ödenek çıkarma çabasıdır. Kendinize gelin artık. Savaş bitince indirim yapacak mısınız?

Mustafa Uçkaç

Siyonizm İran'a çöktü , bizim iktidar da bize çöküyor! Ne tepki, ne ekonomik yansıma hiç umurlarında değil! Fark etmedikleri biŕ şey var ki itibar ve oy kaybediyorlar, zaten eriyorlar bu erimeyi de hızlandırıyorlar! Halkın güvenini kaybediyorlar, bunun kendileri için elbette ağır bedeli olacaktır.

Arife Yazgı

Yazıklar olsun size işiniz gücünüz zam. Başka siz ne bilirsiniz, doymadınız gittiniz insanların sömürmekten. İki kuruş zam yapıyorsunuz maaşa sonra da zam zam, yazık ne hale getirdiniz.

Ali Süerdem

Fırsat bu fırsat ya. Çek Türkiye’nin fiyatlarına. Ha gayret. Sizi gidi açıkgöz fırsatçılar sizi. Yarın petrol fiyatları düşerse indirecek misiniz? Her şeye zam geldikten sonra nasıl inecek? Denetim yok. Çevre fırsatçılarla dolu.

Olgun Tekbıyık

Magariosun yapamadığını bu hükümet yapacak galiba…

Fatın Ramiz

Birilerinin " Kemerleri sıkma " dediği budur herhalde, vatandaşın boğazını sıkıyorlar. Peşkeş, hırsızlık, yalan, dolan, sahtekarlığı şaşırtmak için gündem değişikliği.

Ömer Gedik

Bütçe açığını halkın ensesinden çıkaracaklar…Yazıklar olsun size…Bir haftada 12 TL zam…Bu halk unutmaz bunları…

Şebnem Taran

Fırsatçılar sizi Allah yaksın verdikleri asgari ücret ne ki zaten zar zor geçiniyorz, yazıklar olsun.

Mustafa Kasım

Ana muhalefet partisi ve sendikalar nerede? Yazıklar olsun...

Mustafa Ölmez

Su anda savaş sebebi petrol fiyatları çok yükseldi ama inşallah günü geldiğinde petrol 70 dolarlara geldiğinde yaptığınız zamları geri almayı da becerirsiniz.

Hasan Tuğralı

Size inanç yok. Ne derseniz halka güven vermiyorsunuz Bütçe açığını sağır sultan bile duydu. Fırsatçılık yapıp en kolay yoldan petrol fiyatlarına sokarak halkın boynuna sarıldınız. Bu hükümetin son çırpınışları halk size sandıkta bu faturaları tek tek ödetecek.

Hasan Cemmedó

Sizde hakikaten utanma yok. Senelerdir üyesi olduğum partiden soğuddu beni bu son yönetim. Böyle rezillik görülmedi daha önce bu ülkede.

Selim Açıkel

Brent petrol geriliyor siz ilerliyorsunuz millete ve halka zulüm yapmaktan başka bir şey bilmiyorsunuz yazıklar olsun size.