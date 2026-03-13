EKTAM Kıbrıs LTD. işçileri tarafından başlatılan grev, işveren ve işçinin uzlaşmasıyla 34 gün sonra sona erdi. İşveren sendikası Emek-İş ile taraflar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, anlaşmanın dün itibarıyla sağlandığını duyurdu. Hasipoğlu yaptığı açıklamada, Ektam–Pepsi ile işveren sendikası Emek-İş arasında sözleşmenin imzalandığını belirtti. Anlaşma ile birlikte grevin sona erdiğini ifade eden Hasipoğlu, işçilerin yeniden iş yerlerine dönebileceğini ve fabrikanın üretime başlayabileceğini söyledi. Hasipoğlu açıklamasında, “34 günlük grevin sona ermesinin mutluluğu içerisindeyiz. Artık işçiler iş yerlerine dönebilecek, fabrika üretime başlayabilecek” ifadelerini kullandı.