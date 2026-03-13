Maliye Bakanı Özdemir Berova, İsrail–ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerin küresel piyasalarda yarattığı dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarının yeniden değerlendirildiğini açıkladı.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından konunun Bakanlar Kurulu’nda kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Berova, hükümetin önceliğinin vatandaş üzerindeki mali yükü en düşük seviyede tutmak olduğunu söyledi.

Berova, akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisini azaltmak amacıyla Fiyat İstikrar Fonu’nun tüm imkanlarının kullanıldığını ifade etti.

“Devlet, vatandaşlarımızı korumak adına fondan elde edilen gelirlerden önemli ölçüde fedakârlık yapmıştır” diyen Berova, buna rağmen küresel enerji maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını kaydetti.

FİF ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Berova, yapılan düzenlemeler kapsamında fondaki kesintilerin önemli ölçüde azaltıldığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

95 oktan benzinde FİF miktarı 9,11 TL’den 2,67 TL’ye düşürüldü. Buna rağmen pompa fiyatı 57,12 TL oldu.

98 oktan benzinde FİF miktarı 8,97 TL’den 2,52 TL’ye indirildi. Buna rağmen fiyat 58,12 TL seviyesine çıktı.

Eurodizelde ise 1,10 TL olan FİF tamamen sıfırlandı, ancak pompa fiyatı 56 TL olarak belirlendi.

Berova, tüm sınırlar zorlanmasına rağmen küresel enerji maliyetlerindeki artışın fiyatları yükselttiğini vurguladı.