Son günlerde Brent Petrol fiyatı yaklaşık 120 dolardan 90 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ancak KKTC’de akaryakıt fiyatlarına önceki akşam yeniden zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle benzine 5 TL, dizele ise 6 TL artış geldi. Fiyatlardaki düşüşe rağmen yapılan yeni zam, akaryakıt politikasına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Ülkemizde akaryakıt fiyatlarında son bir hafta içinde yaşanan artışlara göre 95 oktan benzinin litre fiyatı 46,12 TL’den 57,12 TL’ye, 98 oktan benzinin fiyatı 47,12 TL’den 58,12 TL’ye yükseldi. Euro diesel 45,25 TL’den 55,25 TL’ye çıkarken gaz yağı da 44,06 TL’den 56,25 TL’ye yükseldi.

Zam sonrası Türkiye, KKTC ve Güney Kıbrıs akaryakıt fiyatları dikkat çekti.

95 Oktan Benzin:

Türkiye: 62,07 TL

KKTC: 57,12 TL

Güney Kıbrıs: 70,46 TL

Euro Diesel:

Türkiye: 69,39 TL

KKTC: 55,25 TL

Güney Kıbrıs: 77,94 TL