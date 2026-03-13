Elektrik üretiminde maliyetlerin büyük bölümünü akaryakıt oluştururken, uluslararası piyasalarda yaşanan artışın sürmesi halinde elektrik tarifelerinde zam yapılabileceği uyarısı geldi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, enerji üretimindeki en büyük girdi maliyetinin akaryakıt olduğuna dikkat çekti; elektrik tarifelerine yüzde 40 oranında zam geleceğiyle ilgili bir öngörüsünün olduğunu belirtti.

Peksever, son bir ay içinde bölgedeki savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yüzde 30 ila yüzde 40 arasında artış yaşandığını söyledi.

Kıb-Tek’in akaryakıt alımını Akdeniz borsa fiyatları üzerinden yaptığını hatırlatan Peksever, bu nedenle küresel piyasalardaki artışın doğrudan elektrik üretim maliyetlerine yansıdığını kaydetti.

Artan maliyetlerin nasıl karşılanacağı konusunda iki seçenek bulunduğunu belirten Peksever, savaşın kısa sürmesi halinde ortaya çıkan maliyet farkının Maliye Bakanlığı tarafından kapatılabileceğini söyledi.

Ancak savaşın uzaması ve akaryakıt fiyatlarının yükselmeye devam etmesi durumunda elektrik tarifelerinde artışın kaçınılmaz olacağını vurgulayan Peksever, “Bu durumda hükümetin zammı yapması yasal bir zorunluluk haline gelir” dedi.

Öte yandan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, yakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle kurumda değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi.

Elektriğe zam olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Uzun, şu aşamada kesin bir kararın bulunmadığını belirterek çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

“Şu anda maliyetleri görüyoruz. Bir nevi hasar tespiti yapıyoruz. Piyasa çok hareketli. Özellikle fuel-oil fiyatlarında ciddi bir artış var. Bunları değerlendiriyoruz” diyen Uzun, henüz net bir tablo ortaya çıkmadığını söyledi.

“Maliye Bakanlığı kurumun zarar hesabını yapar ve isterse oluşan açığı kapatabilir” diyen Uzun, bu aşamada kesin bir değerlendirme yapmanın erken olduğunu ifade etti.