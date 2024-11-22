Projenin ilk etabı, alanında uzman kişiler tarafından 35 katılımcıya inovasyon, problem çözme, proje yazma ve yönetimi konularında kapsamlı eğitim verilmesiyle başladı. Katılımcılar, eğitim sürecinde yenilikçi eğitim yöntemleri ve yaratıcı düşünme teknikleri hakkında derinlemesine bilgi edindiler.

Eğitimlerin ardından, katılımcılar geliştirdikleri projeleri jüri huzuruna sundu. Jüri tarafından değerlendirilen projeler arasında ilk üçe girenler ise VeloAkademi, Akıllı Çanta Projesi ve Köstebek Projesi olarak belirlendi.

VeloAkademi Projesi, geri dönüşümü destekleyen, maliyeti düşük ve elektrik ile internet gibi dışsal etmenlere bağlı olmayan bir yaklaşım sunarak birinci oldu. Proje, KKTC’deki lise dengi okullarda eğitim gören 14-18 yaş aralığındaki öğrencilerin psikomotor ve bilişsel becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Akıllı Çanta Projesi, ilkokul öğrencilerine yönelik tasarlanmış bir çanta ile ikinci sırada yer aldı. Bu çanta, öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırarak okul hazırlıklarını eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor. Bluetooth ile kontrol edilebilen cihazı sayesinde, öğrencilerin ders araç gereçlerini eksiksiz tamamlamalarına yardımcı olacak uyarılar sunuyor.

Köstebek Projesi ise, depremler ve maden kazaları sonrası enkaz altında kalan insanların hayatını kurtarmayı hedefleyen bir robot tasarımı ile üçüncü oldu. Bu robot, enkazda ilerleyerek yaşam deliği açmakta ve taşıdığı yaşamsal sıvı ve gıda barlarıyla insanların hayatta kalmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Mucit Öğretmenler Projesi, katılımcıların yaratıcılıklarını ve yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak tanırken, eğitimdeki önemli gelişmeleri de gözler önüne serdi.