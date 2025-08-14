DOLAR
%
EURO
%
STERLİN
%
G.ALTIN
4380,59000
%4380.11
BİST100
10.825,00
%-115
BITCOIN
118.335,68
%-3.52
İstanbul
Baf
Dipkarpaz
Gazimağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Larnaka
Lefke
Lefkoşa
Limasol
28
°
Güncel
Türkiye
Güney'den Haberler
Dünya
Ayaklı Gazete
Spor
Ekonomi
Adli Haberler
Siyaset
Eğitim
Vefat
DR. FAZIL KÜÇÜK
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Facebook
Twitter
Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
Künye
İletişim
RSS Bağlantıları
Üyelik Girişi
Güncel
Türkiye
Güney'den Haberler
Dünya
Ayaklı Gazete
Spor
Ekonomi
Adli Haberler
Siyaset
Eğitim
Vefat
DR. FAZIL KÜÇÜK
Futbol
MTG'nin Burdur kampı başladı
Paylaş
Linkedin
Pinterest
Telegram
Kopyala
A
-
A
+
Halkın Sesi
14.08.2025 - 22:55
Okunma Süresi: 1 Dk
Editörün Seçtiği
Lefke Şenlikleri Futbol Tenisi ile şenlenecek
Editörün Seçtiği
Sivil toplum örgütleri Ayluga Sulak Alanı’nı koruma çağrısında bulundu
Editörün Seçtiği
Hüseyin Ulak tekliflere açık
Editör Hakkında
Halkın Sesi
Bunlar da ilginizi çekebilir
Erol Emece, Gençler Birliği’nde
Gönyeli’nin yabancıları imzaladı
Baran Bilgi yeniden Geçitkale'de
Lefke’de İsmail Soydan göreve başladı
Hüseyin Ulak tekliflere açık
Yenicami U17 Takımı yeni sezona Okan Karademir’le hazırlanıyor
Yorumlar
Gönder
Yorum yazarak
topluluk kurallarımızı
kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Halkın Sesi Kıbrıs Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Üst
Ana Sayfa
Kategoriler
Foto Galeri
Video
Yazarlar
Firma Rehberi
Seri İlan
Röportaj
Biyografi
Anketler
Künye
İletişim
Servisler
Nöbetçi Eczaneler
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Trafik Durumu
Puan Durumu ve Fikstür
Tüm Manşetler
Son Dakika Haberleri
Haber Arşivi
Web sitemizden ayrılıyorsunuz
Bu bağlantı sizi
https://www.halkinsesikibris.com
dışındaki bir siteye yönlendiriyor.
Sayfada Kal
Devam Et