Mağusa Türk Gücü'nün (MTG) genç yıldızı Atay Yıldız ligin ikinci yarısında DND Larnaka Gençlerbirliği forması giyecek. Sezonun ilk yarısında özellikle Cihangir’e karşı oynanan kritik maçta sahne alan genç futbolcu, 80. dakikada oyuna girerek MTG’yi öne geçiren golü kaydetmiş ve maçın kahramanı olmuştu. Bu performansıyla "maçın oyuncusu" seçilen Atay Yıldız, takımının başarısında önemli bir pay sahibi olmuştu. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Atay, kritik anlarda sorumluluk alabilmesi ve hücuma katkısıyla göz dolduruyor. Çalışkanlığı ve yetenekleriyle dikkat çeken orta saha oyuncusu Yıldız'ın İskele'ye önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Kiralık olarak MTG’den İskele’ye transfer olan genç yıldız, ikinci devrede yeni takımı için ter dökecek.