DND Larnaka Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Hollandalı usta ayak Mikhail Rosheuvel, takımın renklerine katılan yeni ismi oldu.

Transfer Markt verilerine göre değeri 850 Bin Euro'ya kadar çıkan oyuncu Ajax altyapısında yetişti. Hollandalı tecrübeli futbolcu, forvet ve sağ kanatta görev yapabiliyor.

32 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca birçok önemli takımda forma giydi. Hollanda'nın köklü kulüplerinden AZ Alkmaar, Roda JC ve Cambuur gibi ekiplerde boy gösteren Rosheuvel, son olarak 2024 yılında Türkiye Birinci Ligi'nde Erzurumspor'da oynadı.

Hızı, teknik becerisi ve hücumdaki etkinliğiyle tanınan Rosheuvel'in, Gençlerbirliği'nin hücum hattına önemli bir katkı yapması bekleniyor. Kulüp yetkilileri, tecrübeli oyuncunun yeni sezonda takıma büyük bir ivme kazandıracağına inanıyor.